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США будут готовы ввести санкции по делу Навального на этой неделе

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты могут ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального на этой неделе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников администрации.

По их словам, введение санкций будет происходить в координации с Евросоюзом. Эти меры и точные сроки будут конкретизированы официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

По данным других источников, санкции могут быть введены уже во вторник, 2 марта.

По оценкам телеканала, эти санкции станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Джо Байдена, они "зададут тон дальнейшей политике в отношении Москвы".

Администрация Байдена таким образом хочет послать России "сильный сигнал", касающийся соблюдения прав. Они также продемонстрируют важность, того, что действия предпринимаются совместно с союзниками.

В ближайшие недели, по словам источников, "планируется решить более широкий набор проблем, связанных с вызовами со стороны России", сообщает CNN.

Один из обсуждаемых вариантов - это ориентированный на Россию исполнительный указ, который приведет к санкциям против РФ "за ее многочисленные нападения на американскую демократию и американский персонал, включая хакерские атаки на компанию SolarWinds и награды, назначенные за убийства американских солдат в Афганистане, все - в одном пакете", пояснил один из источников.

Белый дом и Госдеп США не ответили на запрос о комментариях, отмечает телеканал.

Россия США Алексей Навальный

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