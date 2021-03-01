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СNN анонсировал скорое введение санкций против России из-за Навального

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента Джо Байдена на этой неделе готовится ввести новые санкции против России из-за отравления и отправки в колонию политика Алексея Навального, сообщили CNN два источника в Белом доме. По их словам, введение ограничений будет скоординировано с Евросоюзом.

Навальный попал в больницу

Эти санкции станут первыми, которые введет против России администрация Байдена, и они "зададут тон ее политики в отношении Москвы на будущее", которая будет отличаться от политики администрации Трампа, считает CNN.

В Белом доме хотят послать в Москву "мощный сигнал" о правах человека и о намерении США вести санкционную политику в координации с партнерами, и в ближайшие недели у администрации есть планы заняться и другими вызовами, которые исходят из России, сказали собеседники телеканала.

Один из пакетов грядущих санкций может быть связан с "многочисленными атаками на демократию США и на американских военных", в том числе с хакерской атакой на SolarWinds и с обещанием вознаграждения за нападения на ВС США в Афганистане, сообщает CNN.

В Госдепартаменте и Белом доме не смогли оперативно предоставить официальных комментариев на эту тему.

Ранее 1 марта стало известно, что Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС согласовал в понедельник запуск письменной процедуры принятия постановления Совета ЕС о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц из-за Навального. Источник "Интерфакса" в институтах ЕС сказал, что письменная процедура принятия постановления и публикация в "Официальном журнале" ЕС ожидаются 2 марта.

Суд над Алексеем Навальным

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Хроника 20 августа 2020 года – 01 марта 2021 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный США Джо Байден Дональд Трамп Евросоюз

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