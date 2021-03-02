Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 428 987+361 008

В Японии более 1 тыс. доз COVID-вакцины испортились из-за поломки холодильника

По факту инцидента начато расследование

В Японии более 1 тыс. доз COVID-вакцины испортились из-за поломки холодильника
Фото: Behrouz Mehri / AFP / Pool/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Японии начато расследование по факту недолжного хранения более тысячи доз вакцин от COVID-19, сообщает во вторник японская газета Japan Times со ссылкой на представителя правительства страны Кацунобу Като.

Вакцины производства Pfizer/BioNTech, которые необходимо хранить при температурах от -80С до -60С, пришли в негодность из-за неисправности холодильника.

Като отметил, что причину неисправности холодильника устанавливают, фирма, которая установила аппарат, проведет разбирательство и подготовит доклад. Правительство отреагирует "быстро и должным образом" в зависимости от того, какими будут результаты расследования, сказал он.

Всего по состоянию на конец февраля в Японии было установлено около ста специализированных холодильников для хранения вакцин от COVID-19.

Хроника коронавируса. Март.

7
В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обнятьсяВ средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавирусаВ школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палаткахВ Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом годуВ Малайзии возобновлены занятия в школахВесенняя ярмарка амулетов в Бухаресте78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции
В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться
Хроника 09 января 2020 года – 02 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Кацунобу Като Коронавирус

Новости

Минск инициирует экстрадицию Тихановской

Пандемия коронавируса

В ВОЗ сочли нереалистичными прогнозы о победе над COVID к концу года

Zoom увеличила квартальную чистую прибыль в 17 раз

Zoom увеличила квартальную чистую прибыль в 17 раз

Цена барреля Brent опустилась ниже $63

Что случилось этой ночью: вторник, 2 марта

Анджелина Джоли продала пейзаж Черчилля за рекордную цену

Эксперты назвали США неготовыми защититься от угроз в области искусственного интеллекта

Эксперты назвали США неготовыми защититься от угроз в области искусственного интеллекта

Запуск ракеты SpaceX с интернет-спутниками перенесли из-за непогоды

Бразильские чиновники призвали ввести локдауны и комендантский час

Бразильские чиновники призвали ввести локдауны и комендантский час

Германия проведет переговоры с США по поводу "Северного потока 2"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');