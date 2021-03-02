В Японии более 1 тыс. доз COVID-вакцины испортились из-за поломки холодильника

По факту инцидента начато расследование

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Японии начато расследование по факту недолжного хранения более тысячи доз вакцин от COVID-19, сообщает во вторник японская газета Japan Times со ссылкой на представителя правительства страны Кацунобу Като.

Вакцины производства Pfizer/BioNTech, которые необходимо хранить при температурах от -80С до -60С, пришли в негодность из-за неисправности холодильника.

Като отметил, что причину неисправности холодильника устанавливают, фирма, которая установила аппарат, проведет разбирательство и подготовит доклад. Правительство отреагирует "быстро и должным образом" в зависимости от того, какими будут результаты расследования, сказал он.

Всего по состоянию на конец февраля в Японии было установлено около ста специализированных холодильников для хранения вакцин от COVID-19.