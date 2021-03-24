В Гонконге приостановили применение вакцины Pfizer

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Администрация Гонконга "до дальнейшего уведомления" отменила все заказы по закупкам вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech, а также прекратила ее использовать для вакцинации во всех двух десятках пунктах города, сообщает South China Morning Post.

Это произошло после того, как дистрибьютор препарата в регионе Fosun Pharma предупредил, что была обнаружена партия 210102 вакцины с дефектом упаковки. Сказался ли дефект на качестве препарата, который требует особых условий хранения, неясно. Однако чиновники решили из предосторожности отказаться от его применения до завершения всех проверок.

До сих пор жители Гонконга могли на выбор привиться препаратом производства Pfizer или китайской Sinovac, отмечает АР.

На вечер вторника 23 марта в Гонконге прививку от коронавируса получили 403 000 человек, в том числе 150 200 получили первую дозу препарата от Pfizer.

Ранее в марте власти Гонконга сообщили о первой смерти пациента после прививки вакциной Pfizer и BioNTech. Это был 66-летний мужчина, страдавший от диабета, гипертонии и гиперлипедемии.