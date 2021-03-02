Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:53Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

Крупнейший энергокооператив Техаса объявил о банкротстве после морозов

Крупнейший энергокооператив Техаса объявил о банкротстве после морозов
Магазин в Далласе, оставшийся без электроэнергии после снежного шторма
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший и старейший энергетический кооператив Техаса Brazos Electric Power Cooperative Inc. подал заявление о банкротстве, сообщает Bloomberg. Компания пострадала из-за недавних снегопадов и мороза, которые нанесли удар по системе энергоснабжения штата

Brazos обслуживает дистрибьюторов, поставляющих электроэнергию более 1,5 миллионам жителей Техаса.

Компания напомнила, что была "финансово устойчивой и стабильной" до того, как в середине февраля Техас накрыли экстремальные холода, оставив миллионы людей без электричества. За этот период у Brazos образовались неоплаченные счета на сумму $2,1 млрд, что вынудило компанию обратиться в суд за защитой от кредиторов, в соответствии с главой 11 американского Кодекса о банкротстве.

Электроэнергия за весь 2020 год обошлась членам кооператива всего в $774 млн, отмечает Bloomberg.

Из-за февральских морозов в Техасе сильно увеличилась нагрузка на систему энергоснабжения. Поставщики электроэнергии начали веерные отключения потребителей. В результате миллионы домохозяйств надолго остались без света, воды и отопления. Погибли десятки человек. Коллапс также сказался на мировом рынке энергоносителей.

20 февраля президент Джо Байден объявил штат зоной стихийного бедствия.

США Техас Brazos Electric Power Cooperative

Новости по теме

Новости

Президент Армении вновь отказался увольнять главу Главного штаба

Под санкции США против РФ по делу Навального могут попасть 10 чиновников

Под санкции США против РФ по делу Навального могут попасть 10 чиновников

Электронику украли на площадке Байконура, с которой взлетала ракета с "Бураном"

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Янгоне

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Янгоне

Лукашенко выступил против слияния Белоруссии и РФ

Лукашенко выступил против слияния Белоруссии и РФ

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Минск инициирует экстрадицию Тихановской

Минск инициирует экстрадицию Тихановской
Пандемия коронавируса

В ВОЗ сочли нереалистичными прогнозы о победе над COVID к концу года

Пандемия коронавируса

В Японии более 1 тыс. доз COVID-вакцины испортились из-за поломки холодильника

В Японии более 1 тыс. доз COVID-вакцины испортились из-за поломки холодильника

Zoom увеличила квартальную чистую прибыль в 17 раз

Zoom увеличила квартальную чистую прибыль в 17 раз
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');