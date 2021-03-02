Крупнейший энергокооператив Техаса объявил о банкротстве после морозов

Магазин в Далласе, оставшийся без электроэнергии после снежного шторма Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший и старейший энергетический кооператив Техаса Brazos Electric Power Cooperative Inc. подал заявление о банкротстве, сообщает Bloomberg. Компания пострадала из-за недавних снегопадов и мороза, которые нанесли удар по системе энергоснабжения штата

Brazos обслуживает дистрибьюторов, поставляющих электроэнергию более 1,5 миллионам жителей Техаса.

Компания напомнила, что была "финансово устойчивой и стабильной" до того, как в середине февраля Техас накрыли экстремальные холода, оставив миллионы людей без электричества. За этот период у Brazos образовались неоплаченные счета на сумму $2,1 млрд, что вынудило компанию обратиться в суд за защитой от кредиторов, в соответствии с главой 11 американского Кодекса о банкротстве.

Электроэнергия за весь 2020 год обошлась членам кооператива всего в $774 млн, отмечает Bloomberg.

Из-за февральских морозов в Техасе сильно увеличилась нагрузка на систему энергоснабжения. Поставщики электроэнергии начали веерные отключения потребителей. В результате миллионы домохозяйств надолго остались без света, воды и отопления. Погибли десятки человек. Коллапс также сказался на мировом рынке энергоносителей.

20 февраля президент Джо Байден объявил штат зоной стихийного бедствия.