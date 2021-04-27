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Общепит США столкнулся с дефицитом куриных крылышек

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рост спроса на куриные крылышки в США привел к дефициту этой продукции в ресторанах по всей стране, вынуждая часть из них поднимать цены для потребителей.

В Национальном совете производителей мяса курицы США (National Chicken Council, NCC) это связали , в частности, с ростом количества заказов в ресторанах навынос в условиях пандемии коронавируса. Недостаток товара объясняют также аномальными морозами в Техасе, которые привели к сокращению поголовья птиц.

Особенно остро нехватка куриных крылышек ощущается в городе Баффало, штат Нью-Йорк, который считается родиной этой знаменитой закуски.

Менеджер одного из ресторанов сети Duff's Famous Wings Джефф Фезер рассказал местному телеканалу WIVB, что доля заказов навынос сейчас составляет около 60% против 40% до пандемии, при этом куриные крылышки являются одним из самых популярных блюд, которое покупатели берут с собой.

Хотя ресторан и приспособился к этим изменениям, руководство отмечает, что в последние недели становится все сложнее получать необходимые товары. По словам Фезера, поставщики зачастую не полностью выполняют заказы и могут привезти, к примеру, только 30 ящиков крыльев из 50 запрошенных. Ресторан закупает крылышки ящиками по 40 фунтов (18,1 кг), сейчас стоимость одного фунта составляет более $3.

Генеральный директор сети Roosters из Огайо Дэн Понтон рассказал изданию Dayton Daily News, что стоимость куриных крылышек сейчас является самой высокой за последние 33 года, которые он занимается бизнесом. По его словам, фунт крыльев обходится примерно в $2,75.

Дефицит крылышек связан в том числе с аномальными холодами на юге США в начале этого года, сообщил Business Insider пресс-секретарь NCC Том Сьюпер. Он отметил, что поголовье кур заметно сократилось из-за морозов в Техасе и соседних штатах, на которые приходится основная доля производства куриного мяса. На восстановление поголовья, по его мнению, потребуется время.

США Баффало Duff's Famous Wings Джефф Фезер Roosters Огайо Дэн Понтон Техас

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