Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 442 646+374 667

Ученые выяснили, что COVID отбил у туристов страсть к приключениям

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пандемия сделала туристов более осторожными и менее терпимыми к иностранцам, показало новое научное исследование.

"Пандемия значительно повлияла на туристов. Они подсознательно ведут себя так, чтобы снизить риски, связанные с заражением. В частности, путешественники стали менее склонны к приключениям. Сейчас они скорее предпочитают ездить группами, покупать страховку и посещать те места, которые хорошо знают", - говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Annals of Tourism Research.

Кроме того, в связи с угрозой заразиться COVID-19 многие стали испытывать дискомфорт в общественных местах - особенно в людных торговых центрах и ресторанах.

Ученые также обнаружили, что туристы, которых особенно сильно пугает COVID-19, более других склонны к национализму и ксенофобии. Они отдают предпочтение людям, похожим на них, и избегают иностранцев.

"Пандемия окажет долгосрочное психологическое воздействие на людей. Понимание новой картины мира и умение к ней приспособиться станет ключевым фактором для успеха турбизнеса в новых реалиях", - говорится в исследовании.

Как показало исследование, проведенное Российским союзом туриндустрии, пандемия приведет к росту популярности индивидуальных путешествий и требований к безопасности. Еще один тренд - рост популярности организованного туризма как более безопасного.

Хроника коронавируса. Март.

7
В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обнятьсяВ средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавирусаВ школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палаткахВ Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом годуВ Малайзии возобновлены занятия в школахВесенняя ярмарка амулетов в Бухаресте78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции
В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться
Хроника 09 января 2020 года – 02 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

Новости

США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным

США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным

ЕС ввел санкции против официальных лиц РФ из-за ситуации с Навальным

ЕС ввел санкции против официальных лиц РФ из-за ситуации с Навальным

Крупнейший энергокооператив Техаса объявил о банкротстве после морозов

Крупнейший энергокооператив Техаса объявил о банкротстве после морозов

Президент Армении вновь отказался увольнять главу Главного штаба

Под санкции США против РФ по делу Навального могут попасть 10 чиновников

Под санкции США против РФ по делу Навального могут попасть 10 чиновников

Электронику украли на площадке Байконура, с которой взлетала ракета с "Бураном"

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Янгоне

Полиция применила светошумовые гранаты против протестующих в Янгоне

Лукашенко выступил против слияния Белоруссии и РФ

Лукашенко выступил против слияния Белоруссии и РФ

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Volvo к 2030 году будет выпускать только электромобили

Минск инициирует экстрадицию Тихановской

Минск инициирует экстрадицию Тихановской
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');