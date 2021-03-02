Глава Евросовета увязал отмену санкций с выполнением Минских соглашений

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз сохранит антироссийские санкции в силе до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Он написал об этом в твиттере в ходе своего первого визита на восток Украины.

По словам Мишеля, он выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому безоговорочную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности страны.

"Позорная реальность такова, что люди продолжают умирать здесь и сталкиваются с ужасными последствиями конфликта. Единственный путь вперед - это полное выполнение Минских соглашений. Санкции ЕС против России останутся в силе до тех пор, пока их реализация не станет реальностью", - написал чиновник.

По его словам, они вместе с Зеленским на линии соприкосновения призвали к полному открытию всех пунктов пропуска: "Это жизненно важно для поддержания связей между людьми и предоставления услуг через линию соприкосновения".

Президент Евросовета добавил, что впечатлен важной работой СММ ОБСЕ, поблагодарив партнеров ЕС, вместе с которыми ЕС поддерживает население, пострадавшее от конфликта.

"ЕС работает над новыми пропускными пунктами и разминированием, а также усиливает помощь СММ ОБСЕ, чтобы она полностью выполняла свой мандат", - подчеркнул он.