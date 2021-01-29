Кравчук заявил о невозможности договориться с РФ по Донбассу

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что без давления мирового сообщества договориться с Россией по Донбассу практически невозможно.

"Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то согласовать (с Россией). Мы работаем уже семь лет и практически объединяем позиции очень мало, а последние полгода - вообще ничего, потому что у России другие взгляды", - сказал Кравчук в эфире ток-шоу на телеканале "НАШ" в четверг вечером, признав таким образом, что переговоры в ТКГ по Донбассу фактически зашли в тупик.

Он напомнил, что когда пришел на первое заседание 22 июля в Минске, "была достигнута договоренность о всеобъемлющем режиме тишины, и мы начали выполнять эти договоренности".

"И я, откровенно скажу, подумал, что, возможно, начались какие-то шаги, чтобы двигаться более понятно, более активно и более ответственно к миру - не только Украине, но и всем участникам процесса. Но когда я побыл на этих встречах и увидел, что это фальшивка; что они говорят одно, а делают другое; что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки, только односторонние; что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей, - я сделал выводы, что ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно", - заявил Кравчук.

По его словам, Москва искажает Комплекс мер по выполнению Минского протокола и интерпретирует его в своих интересах.

Он добавил, что "если Россия давит и говорит неправду", Украина должна действовать такими же методами и положиться на политическое давление с привлечением международных партнеров, в том числе США, должна заставить Россию выполнять договоренности, а не интерпретировать их в своих интересах. При этом в самой Украине нужна единая твердая позиция в украинском политикуме, подчеркнул Кравчук

"На следующем заседании я задам им один вопрос: "Они поддерживают семь пунктов (шаги по реализации доктрины "Русского Донбасса"- ИФ), которые провозгласил их (ДНР - ИФ) главарь? (Денис Пушилин - ИФ)". Если они одобряют эти семь пунктов, где совсем нет речи об интеграции этих районов Украины, где совсем ничего нет об украинских интересах как государства в целом, а речь идет о создании национально-российских государственных структур, то пусть они скажут это официально на заседании. Не может быть такого, что их главарь говорит одно, а они - второе", - отметил Кравчук.

На вопрос, если нельзя договориться с РФ через ТКГ, то зачем тратить свое время, Кравчук ответил: "Пока эти переговоры - Минские, которые действуют, они еще и другие задачи: санкции, объединение европейских партнеров. Мы хотим показать, что Украина была и является сторонником выполнения".