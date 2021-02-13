Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:04Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

В Киеве отвели США ключевую роль в решении конфликта в Донбассе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Роль США как стратегического партнера Украины является одной из ключевых в прекращении военного конфликта в Донбассе, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24".

Он также отметил, что Украина со своей стороны "сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены".

"Прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно", - сказал Ермак.

Кроме того, он подчеркнул важность присутствия в Донбассе представителей Германии, Франции, США, Великобритании, Канады и Швеции.

Украина США Андрей Ермак

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Аргентина получила еще 400 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Аргентина получила еще 400 тысяч доз вакцины "Спутник V"
Пандемия коронавируса

Китай отказался передать ВОЗ исходные данные о ранних случаях COVID-19

Оглашен новый состав кабинета министров Италии

Что произошло за день: пятница, 12 февраля

Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о возможном повторном заражении новым штаммом COVID-19

ВОЗ сообщила о возможном повторном заражении новым штаммом COVID-19

Половина Абхазии из-за аварии на ЛЭП осталась без электричества

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

В Техасе шесть человек погибли после столкновения 133 машин

В Белоруссии вскоре примут законы по пресечению массовых беспорядков

В МИД Германии не поняли слова Лаврова о готовности разорвать отношения с ЕС

Пандемия коронавируса

"Спутник V" зарегистрирован в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');