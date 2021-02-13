В Киеве отвели США ключевую роль в решении конфликта в Донбассе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Роль США как стратегического партнера Украины является одной из ключевых в прекращении военного конфликта в Донбассе, заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24".

Он также отметил, что Украина со своей стороны "сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены".

"Прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно", - сказал Ермак.

Кроме того, он подчеркнул важность присутствия в Донбассе представителей Германии, Франции, США, Великобритании, Канады и Швеции.