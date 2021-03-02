Президент Черногории призвал запретить въезд в страну без COVID-тестов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Черногории Мило Джуканович в связи с ухудшением эпидемической обстановки призвал запретить въезд в страну без тестов ПЦР на коронавирус, сообщает телерадиокомпания Черногории.

"Здоровье граждан Черногории находится в серьезной опасности. Ужасающее количество больных и умерших от коронавируса требует введения новых мер. Граница должна быть закрыта для тех, кто не может предоставить отрицательный тест на коронавирус. Также необходимо ускорить иммунизацию населения", - сказал Джуканович.

По его словам, за 11 месяцев от коронавируса умерли более тысячи черногорских граждан. Для небольшой страны это значительный показатель, подчеркнул глава государства.

"Нам нужно вернуться к ответственному поведению, как было во время первой волны пандемии. Государственные институты должны забыть разногласия и соблюдать противоэпидемиологические меры", - заявил Джуканович.

На данный момент Черногория открыта для туристов со всего мира, никаких требований в связи с COVID-19 к гостям там не предъявляют. Тем не менее, добираться в эту страну из России сейчас недешево: цена за авиабилеты туда-обратно с двумя-тремя пересадками доходит до 100 тыс. рублей (до пандемии можно было улететь за 9-14 тыс.).