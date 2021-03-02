Что произошло за день: вторник, 2 марта

Санкции ЕС и США в связи с "делом Навального", минимальный прирост случаев COVID-19 в России с октября, кража радиодеталей с Байконура

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЕС и США ввели санкции против России в связи с ситуацией вокруг Навального. Евросоюз включил в список главу СКР Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова. Штаты ввели ограничения в отношении семи физлиц, включая первого замглавы президентской администрации Сергея Кириенко и директора ФСБ Александра Бортникова, а также трех НИИ.

- В России за сутки зарегистрировали минимальный прирост случаев COVID-19 с октября. Заболели еще 10 565 человек, из них в Москве - 1 277.

- В отрасли предложили заморозить отпускные цены на птицу и яйца в РФ. При этом в Национальном союзе птицеводов отметили, что себестоимость продукции выросла на 30%, и даже повышение цен не компенсировало затраты, поэтому производители нуждаются в помощи.

- С площадки Байконура украли радиодетали с драгоценными металлами. Ущерб оценен более чем в пять тысяч рублей, возбуждено уголовное дело. Позднее "Интерфаксу" сообщили, что украденные детали устарели и не использовались много лет.

- Адвокат Сафронова заявил о секретном свидетеле в деле. Он фигурирует в материалах под псевдонимом "Ландер". Сафронова оставили под арестом до 7 мая.

- Михаилу Горбачеву во вторник исполнилось 90 лет.

- В России в среду пройдет масштабная проверка системы оповещения населения. С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" с помощью электросирен и громкоговорителей, по телевидению также будет транслироваться сообщение.