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Саркози заявил о нарушениях при расследовании его дела

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что подал апелляцию на решение суда по делу о коррупции и при необходимости готов обратиться и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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"Я подал апелляцию на решение. Возможно, будет нужно поставить точку в этой борьбе в ЕСПЧ", - сказал Саркози в интервью газете "Фигаро".

Он указал, что расследование в отношении него велось "вне всяких процессуальных норм".

По его словам, если бы расследование велось таким образом в другой стране, например, в России, то правозащитники "кричали бы, что это серьезнейшая ситуация".

"Предварительное расследование Национальной финансовой прокуратуры держалось в секрете более пяти лет, о нем не сообщалось стороне защиты, что нарушает главный принцип равенства сторон - защиты и обвинения", - добавил он.

1 марта экс-президента Франции Саркози приговорили к трем годам заключения, два из которых - условно. Такие же сроки - три года, из них два условно - получили адвокат Тьерри Эрзог и бывший прокурор Жильбер Азибер. Они проходили по тому же процессу, связанному с "делом о прослушках" 2014 года.

В центре расследования были телефонные разговоры, которые велись по шифрованной линии связи. По данным следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако. Обещание в итоге не было выполнено, но в прокуратуре сочли, что по французскому закону речь все равно идет о коррупции. Защита Саркози настаивала, что все дело строится на незначительном разговоре между Саркози и его адвокатом.

Это первый в послевоенной истории Франции суд, когда бывший президент присутствовал на процессе лично и был приговорен к реальному сроку. До Саркози в 2011 году судили еще одного бывшего президента - Жака Ширака - за фиктивные должности в парижской мэрии в его бытность главой французской столицы, но по состоянию здоровья он никогда не появлялся в суде.

Позднее в марте экс-президента Франции и еще 13 человек ждет суд по другому делу. Их обвиняют в незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2012 году. Партию "Союз за народное движение", которую тогда возглавлял Саркози, подозревают в сборе на предвыборную кампанию 42,8 млн евро - в два раза больше предусмотренного лимита. Тем не менее, Саркози выборы 2012 года проиграл, уступив победу социалисту Франсуа Олланду.

Франция Николя Саркози

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