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Саркози обжалует приговор по делу о коррупции

Саркози обжалует приговор по делу о коррупции
Бывший президент Франции Николя Саркози
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент Франции Николя Саркози подаст апелляцию на решение суда, который приговорил его к реальному тюремному сроку по делу о коррупции и злоупотреблении положением. Как пишет Le Figaro, об этом сообщила его адвокат Жаклин Лаффон.

Приговор своему клиенту она назвала "совершенно необоснованным и неоправданным", а также чрезмерно суровым. Она пообещала, что он продолжит доказывать свою невиновность.

Суд назначил Саркози год тюрьмы и еще два года условно, такие же сроки получили адвокат Тьерри Эрзог и бывший прокурор Жильбер Азибер. Их судили за нарушения, связанные с так называемым "делом о прослушках" 2014 года. Расследование концентрировалось на телефонных разговорах, которые велись по шифрованной линии связи. По данным следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу выгодную должность в Монако за передачу им результатов прослушки, которая велась в рамках расследования другого дела экс-президента.

Обещание в итоге не было выполнено, но в прокуратуре сочли, что по французскому закону речь все равно идет о коррупции. Защита Саркози настаивала, что все дело строится на незначительном разговоре между Саркози и его адвокатом.

Это первый в послевоенной истории Франции суд, когда бывший президент предстал на процессе лично и был приговорен к реальному сроку. До Саркози в 2011 году судили еще одного бывшего президента - Жака Ширака - за фиктивные должности в парижской мэрии в бытность Ширака мэром французской столицы. Но по причине состояния здоровья он никогда не появлялся на скамье подсудимых.

В марте должен начаться суд над Саркози по другому делу. Его и еще 13 человек обвиняют в незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2012 году. Партию "Союз за народное движение", которую тогда возглавлял Саркози, подозревают в сборе на предвыборную кампанию 42,8 млн евро - в два раза больше предусмотренного лимита. Тем не менее, Саркози выборы 2012 года проиграл, уступив победу социалисту Франсуа Олланду.

Николя Саркози Франция Жаклин Лффон Тьерри Эрцог Монако

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