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Парижский суд завершил слушания дела о предвыборной кампании Саркози

Парижский суд завершил слушания дела о предвыборной кампании Саркози
Фото: liewig christian/Corbis via Getty Images

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Уголовный суд Парижа во вторник завершил рассмотрение дела о предполагаемых нарушениях при финансировании предвыборной кампании 2012 года экс-президента Франции Николя Саркози, сообщают французские СМИ.

В суде по итогам слушаний объявили, что вердикт по делу озвучат утром 30 сентября 2021 года. Фигурантами дела являются Саркози и еще 13 человек.

Прокуратура требует приговорить бывшего главу государства к году тюрьмы, включая шесть месяцев условного тюремного заключения. Также бывшему президенту грозит штраф в 3750 евро. Сторона защиты призвала суд оправдать Саркози.

Судебный процесс, прозванный во Франции делом "Бигмалион", касается предвыборной кампании 2012 года, по итогам которого Саркози не смог добиться переизбрания и проиграл выборы Франсуа Олланду.

Саркози пытался через Конституционный совет Франции добиться прекращения этого дела, однако в 2019 году этот суд отверг аргумент экс-президента, рассчитывавшего воспользоваться юридическим правилом "non bis in idem", которое предполагает, что нельзя быть наказанным два раза за одно и то же преступление.

Речь о том, что бывший глава французского государства полагал, что он уже наказан Конституционным советом в 2013 году, когда его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) на более чем 363 тыс. евро, которые он должен был возместить в казну.

Но это решение было принято до выяснения весной 2014 года системы оформления с помощью пиар-агентства "Бигмалион" подложных счетов для прикрытия перерасхода на многочисленные агитационные митинги в рамках избирательной кампании Саркози около 20 млн евро. Счета оформлялись на якобы проводимые президентской партией UMP ("Союз за народное движение") мероприятия.

Дело "Бигмалион" - не единственное, фигурантом которого является Саркози.

Так, 1 марта 2021 года Саркози приговорили к трем годам заключения, два из которых - условно. Такие же сроки - три года, из них два условно - получили адвокат Тьерри Эрзог и бывший прокурор Жильбер Азибер. Все они были фигурантами "дела о прослушках" 2014 года.

После того приговора Саркози заявил, что подал апелляцию на решение суда по делу о коррупции, но готов обратиться и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он указал, что расследование в отношении него велось "вне всяких процессуальных норм".

Расследование концентрировалось на телефонных разговорах, которые велись по шифрованной линии связи. По данным следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако. Обещание в итоге не было выполнено, но в прокуратуре сочли, что по французскому закону речь все равно идет о коррупции. Защита Саркози настаивала, что все дело строится на незначительном разговоре между Саркози и его адвокатом.

Это стало первым в послевоенной истории Франции судом, когда бывший президент предстал на процессе лично и был приговорен к реальному сроку. До Саркози в 2011 году судили еще одного бывшего президента - Жака Ширака - за фиктивные должности в парижской мэрии в бытность Ширака мэром французской столицы. Но по причине состояния здоровья он никогда не появлялся на скамье подсудимых.

Франция Николя Саркози

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