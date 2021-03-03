Против начальника Главного штаба Армении уголовных дел не возбуждали

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Армении сообщает, что никаких уголовных дел против начальника Главного штаба Вооруженных сил республики Оника Гаспаряна не заведено.

"Уголовное производство не возбуждается на основе поручений от лиц, не являющихся субъектами уголовно-процессуального дела, а возбуждаются исключительно на основе факта преступления. Против Оника Гаспаряна не возбуждено уголовное производство", - сказал советник генпрокурора Армении Гор Абраамян Общественному телевидению Армении.

Ранее в среду интернет-издание "Армлур" сообщило, что правоохранительные органы готовят обоснования для ареста Гаспаряна, так как "дана политическая команда для возбуждения уголовного дела" против него.

Две попытки отправить в отставку

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля, когда Главный штаб ВС потребовал отставки Пашиняна и правительства. Это произошло после того, как накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна подписал указ об увольнении Героя Армении Тирана Хачатряна с должности первого замначальника главного штаба ВС. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления премьер-министра о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника ГШ ВС Гаспаряна, однако Саркисян не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС. 2 марта Саркисян во вторник принял решение не подписывать и второе ходатайство. В пресс-службе президента сообщили, что Саркисян обратился в Конституционный суд.

Утром в среду в Главном штабе сообщили, что Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности. Кроме того, там заявили, что Конституционный суд не обладает правомочиями по решению вопроса о снятии главы Генштаба или по определению конституционности проекта указа президента.