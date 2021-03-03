Армянские СМИ сообщили о готовящемся аресте начальника главного штаба

Митинг сторонников премьер-министра Армении Пашиняна в Ереване. Архивное фото. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Армении готовят обоснования для ареста начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна, сообщает армянское интернет-издание "00"

"Дана политическая команда для возбуждения уголовного дела против Гаспаряна. Власти Армении намерены арестовать его", - сообщает издание со ссылкой на правительственные источники.

Информации из других источников по этому поводу пока нет.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Это заявление последовало за подписанием президентом Армении Арменом Саркисяном указа об освобождении Тирана Хачатряна от должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении был подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

25 февраля Пашинян направил ходатайство президенту Армении об освобождении с должности начальника ГШ ВС, однако Саркисян не подписал соответствующий указ, вернув его обратно в правительство.

28 февраля администрация президента Армении повторно получила от премьера ходатайство об освобождении от должности начальника Главного штаба ВС. 2 марта Саркисян принял решение не подписывать и второе ходатайство. В пресс-службе президента сообщили, что Саркисян обратился в Конституционный суд.

Утром 3 марта в ГШ заявили, что Гаспарян продолжает исполнять свои обязанности, говорится в заявлении ГШ. Кроме того, там выступили с утверждением, что Конституционный суд не обладает правомочиями по решению вопроса снятия главы Генштаба или определению конституционности проекта указа президента.