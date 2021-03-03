РФПИ сообщил о регистрации "Спутника V" еще в трех странах

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Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ангола, Джибути и Конго зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Ангола, Республике Джибути и Республике Конго", - говорится в сообщении фонда.

Препарат зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, "Спутник V" одобрили уже 42 страны с общим населением более 1,1 миллиарда человек, отмечают в РФПИ.

В настоящее время эта российская вакцина одобрена в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии и Словакии.