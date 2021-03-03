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СК Армении возбудил против оппозиционера Манукяна дело о призывах к свержению строя

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении обвинил кандидата оппозиции на пост премьер-министра Вазгена Манукяна в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, сообщил член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукя.

"Вазген Манукян сегодня получил уведомление о том, что 20 февраля 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 301 УК Армении, и он обвиняется по данной статье", - сказал Гегам Манукян в среду на митинге оппозиции.

По его словам, "это очередной абсурд со стороны властей", "против всех, кто критикует Пашиняна, сразу же заводятся уголовные дела".

20 февраля на митинге оппозиции Манукян призвал своих сторонников "быть готовыми к восстанию", если премьер Армении Никол Пашинян не уйдет в отставку под давлением мирных демонстраций. "Надо быть готовыми с молниеносной быстротой путем восстания захватить власть. Необходима решительность", - заявил тогда оппозиционный лидер.

22 февраля полиция Армении возбудила уголовное дело в связи с заявлениями Манукяна на митинге 20 февраля по статье 301 УК Армении.

75-летний Вазген Манукян - первый премьер-министр независимой Армении (1990-1991 гг.), в 1992-1993 гг. был министром обороны, в период его пребывания на этой должности была сформирована регулярная армия, был внесен перелом в ход военных действий в Нагорном Карабахе. В 2009-2019 гг. Манукян был председателем Общественного совета Армении.

Армения Вазген Манукян

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