Армения отказалась от сотрудничества с главой офиса ЮНИСЕФ

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU -Правительство Армении прекратило деятельность руководителя офиса ЮНИСЕФ в республике Мариан Кларк-Хаттинг. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Она объяснила это решение тем, что для руководства Армении стали проблемой "упущения в реализации мандата Кларк-Хаттинг и работа без сотрудничества".

Ранее в СМИ появились сообщения, что Кларк-Хаттинг объявлена армянскими властями persona non grata, поскольку ее заподозрили в шпионаже в пользу Азербайджана и Великобритании.

Кларк-Хаттинг возглавила офис ЮНИСЕФ в Армении в июле 2020 года. До этого руководила офисом ЮНИСЕФ в Малайзии. До ЮНИСЕФ она работала в министерстве международного развития Великобритании.