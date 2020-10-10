Лукашенко провел в СИЗО встречу с задержанными оппозиционерами

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в субботу в следственном изоляторе КГБ с задержанными представителями Координационного совета и объединенного штаба оппозиции, сообщил близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента - услышать мнения всех", - информирует канал.

"Содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", - говорится в сообщении. Канал цитирует лишь слова Лукашенко о том, что "Конституцию на улице не напишешь".

Судя по фото, размещенному телеграм-каналом, на встрече присутствовали, в частности, экс-претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, член президиума КС Лилия Власова, координатор штаба Бабарико Юрий Воскресенский.

В Белоруссии два месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Среди требований оппозиции - проведение новых выборов и конституционной реформы в Белоруссии.

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса, в его рамках были задержаны несколько представителей Координационного совета.

Еще до выборов один из претендентов на пост президента - экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико был задержан по обвинению в экономических преступлениях и помещен в СИЗО КГБ.

Белорусские правозащитники признали задержанных политзаключенными.