Сотрудник МВД ДНР погиб в результате обстрелов в Донбассе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщают о гибели сотрудника МВД в результате снайперского обстрела противника.

"3 марта в результате снайперского обстрела погиб сотрудник МВД ДНР", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД ДНР в среду.

В ведомстве уточнили, что следственно-оперативная группа попала под прицельный снайперский обстрел со стороны позиций Вооруженных сил Украины в районе города Ясиноватая.

Со своей стороны, украинские военные сообщают о пулевом ранении бойца ВСУ в результате обстрела противника в среду недалеко от населенного пункта Причепиловка с применением подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Как сообщила в Фейсбуке пресс-служба украинской Оперативно-тактической группировки "Север", раненный военнослужащий доставлен в лечебное учреждение в удовлетворительном состоянии.

Отмечается, что в ответ на обстрелы противника украинские военные открыли огонь.