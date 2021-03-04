Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:18Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

Рост напряженности в Донбассе обеспокоил Кремль

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил глубокую озабоченность эскалацией напряженности на линии разграничения в Донбассе.

"Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он отметил, что фиксируются "все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения". "Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения (сил - ИФ). И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности", - подчеркнул Песков.

В миреСотрудник МВД ДНР погиб в результате обстрелов в ДонбассеЧитать подробнее

Он заявил, что в Москве тщательно анализируют ситуацию. "Надеемся, что руководству Украины удастся удержать вот эти вот формирования и подразделения от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности", - сказал Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что "украинская сторона будет оставаться приверженной договоренностям в рамках Контактной группы, подписям главы украинского государства под Минским комплексом мер".

По его словам, в Москве также надеются, что все партнеры РФ по Минской четверке "тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние, чтобы не дать этой эскалации перейти через опасную черту".

Пескова спросили, что будет, если "украинская сторона перейдет красную черту" в этом регионе. "Это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения", - сказал представитель Кремля.

Его попросили уточнить, что он понимает под понятием "красная черта". "Это - возобновление полноформатных боевых действий", - ответил Песков.

Пресс-секретарю был задан вопрос, готов ли Кремль оказывать влияние на "формирования на неподконтрольной части Донбасса, чтобы вернуться к перемирию".

"Кремль, собственно, постоянно это делает. Но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. И здесь главное, это чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы у нас полноценная гражданская война на Украине не возобновилась", - ответил Песков.

Дмитрий Песков Донбасс Украина

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ученые спрогнозировали, что Москва сможет избежать третьей волны COVID

Рязанский бывший вице-губернатор, которому просили звание Героя, скрыл судимость

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ

Пермский подросток признался в убийстве своей семьи

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

Убытки сервисов такси и доставки группы Сбера росли быстрее выручки

Первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом начнут рассматривать в апреле

В Кемеровской области изъятая из семьи девочка умерла в доме ребенка

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 11,3 тыс. случаев заражения коронавирусом
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');