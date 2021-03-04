Рост напряженности в Донбассе обеспокоил Кремль

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил глубокую озабоченность эскалацией напряженности на линии разграничения в Донбассе.

"Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он отметил, что фиксируются "все чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения". "Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения (сил - ИФ). И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности", - подчеркнул Песков.

Он заявил, что в Москве тщательно анализируют ситуацию. "Надеемся, что руководству Украины удастся удержать вот эти вот формирования и подразделения от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности", - сказал Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что "украинская сторона будет оставаться приверженной договоренностям в рамках Контактной группы, подписям главы украинского государства под Минским комплексом мер".

По его словам, в Москве также надеются, что все партнеры РФ по Минской четверке "тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние, чтобы не дать этой эскалации перейти через опасную черту".

Пескова спросили, что будет, если "украинская сторона перейдет красную черту" в этом регионе. "Это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения", - сказал представитель Кремля.

Его попросили уточнить, что он понимает под понятием "красная черта". "Это - возобновление полноформатных боевых действий", - ответил Песков.

Пресс-секретарю был задан вопрос, готов ли Кремль оказывать влияние на "формирования на неподконтрольной части Донбасса, чтобы вернуться к перемирию".

"Кремль, собственно, постоянно это делает. Но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. И здесь главное, это чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы у нас полноценная гражданская война на Украине не возобновилась", - ответил Песков.