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Цена барреля Brent опустилась ниже $63

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются во вторник на фоне укрепления доллара США и под давлением неопределенности вокруг заседания ОПЕК+, отмечает S&P Global Platts.

Технический комитет ОПЕК+ 2 марта изучит ситуацию на нефтяном рынке, чтобы дать рекомендацию последующему министерскому мониторинговому комитету (JMMC), выводы которого затем будут рассмотрены всеми министрами стран ОПЕК+.

К 8:12 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,19%), до $62,93 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,73 (1,1%), до $63,69 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,81 (1,34%), до $59,83 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,86 (1,4%), до $60,64 за баррель.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник повышается на 0,2%. Укрепление доллара приводит к росту стоимости нефти для покупателей, использующих другие валюты.

Инвесторы ожидают новых решений ОПЕК+ относительно уровней добычи с апреля. На данный момент сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 7,2 млн б/с, или примерно 7% от доковидного объема. По условиям соглашения от 3 декабря 2020 года, ОПЕК+ может ежемесячно увеличивать производство на 500 тыс. б/с.

Однако по итогам мартовского заседания добыча может вырасти с апреля на 1,5 млн б/с, если Саудовская Аравия примет решение не продлять добровольное сокращение производства на 1 млн б/с.

На предстоящей встрече между странами ОПЕК+ могут возникнуть противоречия, поскольку некоторые участники, такие как Саудовская Аравия, сохраняют консервативный подход, в то время как другие, включая Россию, хотят увеличить добычу, учитывая значительное укрепление нефтяных цен, отмечает S&P Global Platts.

"Brent в этом году подорожала почти на 30%, поскольку стимулирующие меры и вакцинация способствовали надеждам на рост спроса, - подчеркивают аналитики ANZ. - В связи с этим члены альянса могут снова обратиться к королевству (Саудовской Аравии - ИФ) за поддержкой рынка, даже если другие будут призывать к увеличению квот".

США Brent WTI ОПЕК+ Саудовская Аравия

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