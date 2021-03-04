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В Лондоне открылся первый офлайн магазин Amazon без кассиров

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Компания Amazon открыла свой первый магазин с внедренной технологией Just walk out за пределами США. Об этом сообщают BBC News.

Посетитель должен скачать приложение и зарегистрироваться в нем, прикрепив банковскую карту. После этого он может совершать покупки и на выходе приложить карту к турникету, расположенному у входа. В этом магазине не нужно сканировать товар, как в розничных сетях Marks and Spencer, Tesco и Sainsbury's. В магазине представлены фирменные товары компании и продукция сторонних производителей. Новый магазин также служит местом для сбора и возврата товаров, купленных в магазине офлайн формата.

В магазине также есть стенд, куда можно доставлять заказы из своего интернет-магазина и клиенты могут вернуть товар, сканируя код без необходимости переупаковывать или повторно маркировать товар.

Технология Just walk out была впервые применена в аналогичных магазинах Amazon Go в США, которые открылись для публики в 2018 году.

Система включает в себя использование сотен камер и датчиков, а также программное обеспечение, разработанное с использованием искусственного интеллекта. Однако она не предполагает распознавания лиц. Вместо этого пользователи должны идентифицировать себя по прибытии, сканируя штрих-код, отображаемый в их учетной записи в стандартном приложении Amazon Shopping. Компания заявила, что будет связывать информацию, собранную в магазине, только с учетной записью клиента Amazon на срок до 30 дней.

Лондон Amazon

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