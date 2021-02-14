Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:50Заразились
на 14.02В России 4 071 883+14 185В мире 108 536 882+347 905

Amazon снимет сериал по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Герои фильма "Мистер и миссис Смит" вернутся, но теперь уже в качестве персонажей сериала. Как сообщает "Би-би-си", перезапуск истории о супругах-киллерах выйдет Amazon Prime в следующем году.

Главную женскую роль исполнит Фиби Уоллер-Бридж, которая была создательнице и исполнительной главной роли в сериале "Дрянь", номинировалась на "Эмми" за сценарий к сериалу "Убивая Еву", писала сценарий к новому фильму бондианы "Не время умирать".

Ее супруга сыграет Дональд Гловер, известный под музыкальным псевдонимом Childish Gambino и долго время игравший в комедийном сериале "Сообщество". Он и Уоллер-Бридж также будут продюсерами нового шоу.

Оригинальный фильм "Мистер и миссис Смит" вышел в 2005 году и получил известность, в том числе, и благодаря роману исполнителей главных ролей Брэда Питта и Анджелины Джоли.

США

Новости

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили конкурсную программу

Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошел в шорт-лист "Оскара"

Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошел в шорт-лист "Оскара"

"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

Елена Мироненко стала новым директором театра на Малой Бронной

Названы номинанты на премию "Золотой глобус"

Названы номинанты на премию "Золотой глобус"

Спектакли с участием Ланового выведут из репертуара театра Вахтангова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');