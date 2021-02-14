Amazon снимет сериал по мотивам фильма "Мистер и миссис Смит"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Герои фильма "Мистер и миссис Смит" вернутся, но теперь уже в качестве персонажей сериала. Как сообщает "Би-би-си", перезапуск истории о супругах-киллерах выйдет Amazon Prime в следующем году.

Главную женскую роль исполнит Фиби Уоллер-Бридж, которая была создательнице и исполнительной главной роли в сериале "Дрянь", номинировалась на "Эмми" за сценарий к сериалу "Убивая Еву", писала сценарий к новому фильму бондианы "Не время умирать".

Ее супруга сыграет Дональд Гловер, известный под музыкальным псевдонимом Childish Gambino и долго время игравший в комедийном сериале "Сообщество". Он и Уоллер-Бридж также будут продюсерами нового шоу.

Оригинальный фильм "Мистер и миссис Смит" вышел в 2005 году и получил известность, в том числе, и благодаря роману исполнителей главных ролей Брэда Питта и Анджелины Джоли.