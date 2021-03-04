В Лувр вернули доспехи эпохи Ренессанса, утерянные более 30 лет назад

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В главный художественный музей Парижа - Лувр - вернули украденные несколько десятилетий назад предметы итальянской брони эпохи Возрождения, сообщает BBC News.

Богато украшенные шлем и нагрудник были опознаны экспертом по военным древностям в Бордо, которого попросили оценить коллекцию местной семьи. Полиция расследует, как семья получила эти предметы в наследство.

Доспехи были украдены 31 мая 1983 года. Обстоятельства этой кражи до сих пор неизвестны.

Полиция обнаружила объекты в базе данных пропавших артефактов Франции, которая насчитывает более 100 000 объектов.

Церемониальные шлем и нагрудник были изготовлены между 1560 и 1580 годами в Милане, эта броня была подарена музею в 1922 году семейством Ротшильдов.

Самый посещаемый музей мира часто сталкивался с кражей предметов искусства. Кража самого известно экспоната, Моны Лизы, вызвала международную сенсацию, когда картина была украдена в 1911 году. Сотрудник Лувра Винченцо Перуджа спрятался на ночь в шкафу, чтобы забрать шедевр Леонардо да Винчи. Он был возвращен два года спустя, когда вор попытался продать картину торговцу антиквариатом во Флоренции.

В 1976 году трое грабителей взобрались на строительные леса, разбили витрину и украли украшенную бриллиантами шпагу, использовавшуюся для коронации короля Карла X в 1824 году. Ее все еще ищут. Последней кражей из Лувра была небольшая картина в 1998 году французского художника Жан-Батиста-Камиля Коро "Дорога на Севр".