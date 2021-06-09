Задержан подозреваемый в хищении картины художника Богданова-Бельского

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Москве задержан подозреваемый в краже у знакомого картины художника Николая Богданова-Бельского, которую он забрал с обещанием отреставрировать, а потом продал. Картина оценена более чем в 3 млн рублей. Ее пока не нашли, отметили в пресс-службе МВД.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый предложил владельцу картины забрать ее на реставрацию, написал расписку, что получил полотно, и передал за него залог в $10 тысяч. При этом он преследовал корыстный умысел и реставрировать картину не собирался, считает следствие. Некоторое время спустя он продал эту работу московскому антиквару, а тот перепродал ее черз салон.

В задержании подозреваемого участвовали сотрудники угрозыска, отдела МВД по Басманному району Москвы и росгвардейцы. Он арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Картину продолжают искать.