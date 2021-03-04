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CureVac договорилась с Novartis о производстве своей вакцины от COVID-19

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Немецкая биофармацевтическая компания CureVac достигла договоренности со швейцарской Novartis о производстве своей вакцины от коронавируса, сообщила CureVac в четверг.

"CureVac N.V., международная биофармацевтическая компания, разрабатывающая новый класс преобразующих медикаментов на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), и Novartis AG объявили сегодня, что они подписали первоначальное соглашение о производстве вакцины-кандидата CureVac против COVID-19", - говорится в сообщении на сайте компании.

После подписания финального соглашения Novartis планирует произвести до 50 млн доз вакцины к концу 2021 года, а в 2022 году – еще 200 млн доз. Изготавливать препарат будут в Австрии. Ожидается, что доставка вакцины оттуда начнется летом 2021 года.

CureVac объявила о начале финальных испытаний вакцины от COVID-19 в декабре прошлого года. Месяцем ранее компания заключила контракт с Европейской комиссией на закупку вакцин против коронавируса.

Соглашение предусматривает первоначальную закупку 225 млн доз вакцины против COVID-19 от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность запросить еще 180 млн доз, которые будут поставлены после того, как вакцина докажет свою безопасность и эффективность.

CureVac Германия Novartis Швейцария коронавирус

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