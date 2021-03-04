Главный штаб ВС Армении начал обсуждать боеготовность войск

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Работы по уточнению планов боеготовности и применения войсковых объединений проводятся в Главном штабе ВС Армении, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"В работы вовлечены должностные лица ГШ и войсковых объединений, в том числе их командиры. Работы направлены на обеспечение военной безопасности республики, укрепление обороны границ, (происходит) обсуждение возможных вариантов применения войск и дальнейшего реформирования вооруженных сил", - сказали в Минобороны Армении в четверг.

Ранее командование Главного штаба ВС потребовало отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. После этого Пашинян освободил от должности начальника ГШ ВС Оника Гаспаряна, который подписал заявление от имени военных с требованием об отставке.

Однако президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать ходатайство премьера страны об отставке Гаспаряна.