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Землетрясения продолжаются у Новой Зеландии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Серия сильных афтершоков зарегистрирована вблизи островной дуги Кермадек (Новая Зеландия), сообщает в пятницу Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, самый мощный афтершок с магнитудой 6,3 был зафиксирован в 02:13 мск в пятницу в 1217 км северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии. Эпицентр имел координаты -28.71 градуса северной широты и -176.35 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Зафиксировано также землетрясение магнитудой 7,7 в 22:28 мск в четверг в 1125 км северо-восточнее Тауранги.

Как сообщалось, в четверг, согласно оценкам Геологической службы США, землетрясение магнитудой 8,1 произошло около островов Кермадек.

Несколькими часами ранее близ этих же островов сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,4. Также поступали данные о нескольких менее мощных землетрясениях у островов Кермадек.

Кроме того, у восточного побережья Новой Зеландии произошло землетрясение, магнитуда которого оценивается в 7,1.

Новая Зеландия

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