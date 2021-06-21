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Два сильных землетрясения зафиксировали у Новой Зеландии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 зафиксированы с интервалом в 20 минут в Тихом океане вблизи островной дуги Кермадек (Новая Зеландия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 20:06 мск в воскресенье землетрясения магнитудой 6,4 находился в 1045 км северо-восточнее города Тауранга на Северном острове Новой Зеландии и примерно в 90 км к юго-востоку от острова Рауль в составе архипелага Кермадек.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное". Землетрясение магнитудой 8,8 было зафиксировано в 20:25 мск в воскресенье, его эпицентр находился в 980 км северо-восточнее Тауранги, в 118 км южнее острова Рауль.

Второе землетрясение по интенсивности сотрясений в эпицентре оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, землетрясения у островной дуги Кермадек периодически происходят с начала марта. Самое сильное землетрясение, произошедшее там 4 марта, имело магнитуду 8,1.

Новая Зеландия архипелаг Кермадек

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