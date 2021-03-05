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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
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На Украине вторые сутки подряд выявляют более 10 тыс. случаев COVID

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Украинские медики зафиксировали в стране за сутки 10 155 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 4 149 человек, умерли 172 пациента, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в своем фейсбуке в пятницу.

Днем ранее, 4 марта, было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев, 2 марта сообщалось о 5 336 заразившихся, 1 марта выявили за сутки 4 285 новых случаев.

Число инфицированных на Украине с начала пандемии на утро пятницы составило 1 384 917 человек, 26 763 человека умерли, выздоровели 1 191 022 человека.

Накануне, 4 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале в стране третьей волны пандемии COVID-19. Шмыгаль также не исключил введения нового локдауна.

Хроника коронавируса. Март.

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На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer
Хроника 09 января 2020 года – 05 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Максим Степанов Украина Коронавирус

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