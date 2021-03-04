Украинский премьер заявил о начале третьей волны пандемии в стране

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал начало в стране третьей волны пандемии COVID-19.

"Необходимо констатировать, что началась третья волна эпидемии в Украине", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в четверг.

Он подчеркнул, что процесс вакцинации в мире займет, как минимум, два года, на протяжении которых необходимо будет сохранять масочный режим.

Премьер отметил, что как только большая часть областей перейдут в "красную" зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется возвращаться к введению локдауна.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что властям страны очень бы не хотелось вводить локдаун. Но "не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", подчеркнул он.

Премьер также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.

Ранее сообщалось, что на Украине по состоянию на утро 4 марта зафиксировано более 10 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 3 271 человек; летальных случаев - 194; выздоровело - 4 937 человека", - написал Степанов в своем фейсбуке.

Днем ранее, 3 марта, было зафиксировано 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 случаях, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 инфицированных COVID-19.