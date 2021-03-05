В центре Бишкека запретили любые мирные акции

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Бишкека по иску районной администрации мэрии запретил любые митинги, собрания, шествия и мирные акции в центре города до 22 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

По решению суда, мирные акции в Первомайском районе можно будет проводить только в сквере имени Горького.

В Бишкеке каждое воскресенье проходит мирный марш против поправок в Конституцию. 8 марта активисты собирались провести в центре города марш за права женщин.

В 2020 году несогласованная акция против насилия над женщинами и детьми закончилась задержанием шести десятков женщин. Их доставили в отдел милиции и отпустили после установления личностей, шесть участниц марша оштрафовали за неповиновение милиционерам.