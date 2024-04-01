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Суд продлил запрет на митинги в центре Бишкека до 1 июля

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Бишкека по просьбе мэрии продлил запрет на проведение митингов в центральной части столицы Киргизии до 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Митинги запрещено проводить до 30 июня включительно на площади "Ала-Тоо" и примыкающего к ней бульвару Эркиндик (от улицы Линейной до проспекта Чуй), а также‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ возле Верховного суда, посольства России, Государственного комитета национальной безопасности, за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади "Ала-Тоо".

Акции протеста разрешены в сквере имени Горького.

Мэрия Бишкека запретила уличные акции в центре города в апреле 2022 года. Первомайский районный суд Бишкека признал решение законным. С тех пор запрет продлевается.

Бишкек Киргизия
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