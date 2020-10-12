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Комендантский час в Бишкеке сократили на час

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Продолжительность комендантского часа в Бишкеке сократили на один час, с 12 октября он будет действовать с 22:00 до 5:00, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы Киргизии.

"Комендантский час на территории города Бишкек в период чрезвычайного положения будет действовать с 22:00 до 05:00 для всех граждан и лиц без гражданства, за исключением государственных и муниципальных служащих, осуществляющих и способствующих поддержке жизнедеятельности столицы, - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник. - Готовится соответствующий приказ коменданта Бишкека".

С 10 октября комендантский час действовал с 21:00 до 5:00

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы. Режим ЧП действует с 12 по 19 октября.

В Киргизии после парламентских выборов 4 октября начался политический кризис. Недовольные результатами голосования партии выступили против итогов выборов, в Бишкеке в круглосуточном режиме проходило по несколько митингов.

9 октября Жээнбеков ввел в столице Киргизии чрезвычайное положение после того, как на центральной площади произошли столкновения между сторонниками экс-главы государства Алмазбека Атамбаева и кандидата на пост премьера Садыра Жапарова. В ходе потасовки неизвестные стреляли в машину Атамбаева.

В субботу парламент Киргизии утвердил на пост премьер-министра лидера оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот) Жапарова, который был в ночь на 6 октября освобожден своими сторонниками из колонии, где отбывал наказание по обвинению в захвате заложника на митинге за национализацию крупнейшего в Киргизии золоторудного месторождения "Кумтор".

Президентский указ о назначении Жапарова премьер-министром пока не подписан, глава государства может сделать это в течение трех дней. Между тем первый вице-спикер Аида Касымалиева заявила о незаконности заседания и избрания главы правительства из-за отсутствия кворума, а также о необходимости проведения нового заседания.

Хроника 05 – 12 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия Бишкек

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