Продолжавшаяся с августа забастовка на NLMK Pennsylvania прекращена

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Забастовка на NLMK Pennsylvania (входит в американский дивизион группы НЛМК), которая продолжалась с конца лета 2020 года, завершена, сообщили в НЛМК. Компания и профсоюз United Steelworkers договорились о новом четырехлетнем коллективном трудовом договоре для сотрудников.

Новый контракт вступил в силу 1 марта. Он предусматривает повышение заработной платы и расширенные возможности медицинского страхования - работники смогут выбирать из двух типов страховок с разной стоимостью и охватом услуг, говорится в сообщении.

Стороны также договорились о новом мотивационном плане - увеличение производства будет напрямую влиять на рост оплаты труда.

Компания планирует вывести предприятие на полную производственную мощность к маю 2021 года, пояснил официальный представитель НЛМК. Согласно информации, размещенной на сайте компании, ежегодный выпуск стальной продукции на площадке в Пенсильвании составляет 1,1 млн тонн.

"Подписанием нового договора завершился процесс переговоров и забастовка на производственной площадке NLMK Pennsylvania в городе Фаррел. Компания и профсоюз совместно организуют возвращение персонала на рабочие места в течение двух недель", - сообщила пресс-служба НЛМК.

Как сообщалось, забастовка на NLMK Pennsylvania была вызвана, по данным местных СМИ, недовольством из-за намерения руководства сократить страховку сотрудникам завода.

НЛМК оперирует тремя предприятиями в США в штатах Индиана и Пенсильвания. Компания вложила в эти активы более $800 млн. Производственная мощность активов составляет 0,8 млн тонн стали и 2,9 млн тонн металлопроката.