США отказались отменить 25%-ную пошлину на сталь для Новолипецкого меткомбината

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Минторг США отказался исключить продукцию Новолипецкого меткомбината (НЛМК) из-под действия введенной больше года назад 25%-ной пошлины на сталь, следует из материалов министерства.

Ранее в этом году аналогичные отказы получили компании Evraz и ТМК IPSCO.

"Это досадное решение. Теперь очевидно, что прокатным заводам, которые нуждаются в стали как в сырье, будет нанесен ущерб из-за отсутствия на внутреннем рынке слябов необходимого качества в достаточном количестве. NLMK USA удалось обеспечить поставки недостающих объемов слябов из стран, продукция которых не попадает под пошлину. Компания продолжит работать с внутренними и иностранными поставщиками, чтобы гарантировать стабильную отгрузку продукции своим потребителям и сохранить рабочие места", - сказал "Интерфаксу" директор по связям с общественностью НЛМК Сергей Бабиченко.

Весной прошлого года NLMK USA обратился в Минторг США с просьбой исключить слябы из-под действия пошлин на импорт стальной продукции в США. Тогда в поданных обращениях (от NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania, входят в американский дивизион) компания предупреждала, что если продукция не будет исключена из-под действия заградительных тарифов, она "будет вынуждена оставить бизнес и оставить без работы американских работников стальной отрасли". НЛМК напрямую и косвенно обеспечивает в США более 9 тысяч рабочих мест.

По итогам I квартала рентабельность NLMK USA по EBITDA упала втрое, до 3%. О том, что НЛМК ищет новых поставщиков слябов для американского подразделения во вторник заявлял в ходе телефонной конференции CEO компании Григорий Федоришин.

"В течение года мы планируем заместить российские слябы поставками из других источников. Мы сейчас рассматриваем различные варианты. При этом на внутреннем рынке нет слябов в необходимом нам количестве. Это тот вопрос, решением которого мы сегодня заняты", - говорил он. Топ-менеджер также отметил, что стратегия американского дивизиона по-прежнему находится в стадии разработки. "Необходимым условием ее принятия являются стабильные поставки слябов на производство в США", - добавил он.

В конце первого квартала запасы российских слябов НЛМК в США были истощены, а ко второму кварталу - сократились до нуля. При этом в первом квартале с липецкой площадки на американские активы НЛМК было поставлено 140 тыс. тонн слябов, что "существенно ниже среднего квартального показателя по итогам прошлого года", сказал Федоришин.

В феврале аналогичный отказ на ввоз слябов на американский рынок получил Evraz. В Северной Америке у компании производственные площадки как в США (Портленд, Пуэбло), так и в Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). По итогам 2018 года Evraz NA произвело в общей сложности 2,1 млн тонн стальной продукции (прокат, рельсы, ТБД и OCTG).

Однако, в отличие от НЛМК, Evraz продолжает поставлять слябы на американский рынок. Об этом в конце марта в интервью "Интерфаксу" говорил старший вице-президент по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов. "Мы продолжаем поставлять слябы в США в тех же объемах. Более того, мы заработали на американском рынке в прошлом году больше, чем в позапрошлом, еще до введения тарифов. К сожалению для американской экономики, эти тарифы легли на конечного потребителя", - говорил топ-менеджер.

С аналогичным запросом об исключении своей продукции из-под действия 25%-ной пошлины обращалась и TMK IPSCO International. Однако после решения ТМК продать американскую "дочку" отрицательный ответ Минторга США потерял значимость для российской трубной компании.

25%-ная пошлина на импортную сталь и 10%-ная - на алюминий - были введены в США в марте 2018 года.