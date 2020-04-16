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Группа НЛМК возобновила производство в Вероне

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Группа НЛМК возобновила производство на заводе в Вероне.

"NLMK Verona возобновила производство по всей цепочке: сталеплавильное производство, выпуск слитков и толстых листов, - сообщил "Интерфаксу" официальный представитель компании. - Завод работает в режиме сниженной загрузки из-за низкой рыночной активности и распоряжений правительства, которые ограничивают выпуск продукцией для критически важных сегментов. Менеджмент NLMK Verona совместно с профсоюзными организациями разработали и внедрили комплексные меры по обеспечению санитарной безопасности всех работников завода на время эпидемии COVID-19".

Итальянское предприятие группы выпускает слитки для пресс-форм и листы из специальных сталей для критически важных отраслей: производства медицинского и энергетического оборудования.

Производство на NLMK Verona было приостановлено в конце марта на две недели в связи с постановлением правительства Италии, которое требовало приостановки промышленных производств, за некоторыми исключениями, на две недели на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

NLMK Verona входит в подразделение "НЛМК Европа толстый лист" общей производственной мощностью 1,75 млн тонн проката в год. В настоящее время на итальянской площадке работает около 300 человек, производится 25 тыс. тонн продукции в месяц.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год. Владимир Лисин через Fletcher владеет 81,4% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

НЛМК Италия Верона

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