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Папа римский Франциск прибыл в Багдад

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск прибыл в Багдад, его встретил премьер Ирака Мустафа аль-Казыми и караул гвардейцев, сообщают BBC News.

Самолет компании Alitalia, на борту которого находился понтифик, его свита, личная охрана и около 75 журналистов, приземлился в международном аэропорту Багдада около 14:00 местного времени (совпадает с московским). На взлетной полосе кроме караула гвардейцев папу римского ждал иракский хор, который исполнил приветственную песню. Из аэропорта понтифик вместе с премьером направился в президентский дворец, где иракцы в национальных костюмах встретили его национальными танцами и музыкой.

Ожидается, что позднее папа римский Франциск встретится с епископами и другими представителями духовенства в католической церкви Богоматери-Избавительницы. В ходе визита папа посетит великого аятоллу Али ас-Систани в городе Эн-Наджаф, произнесет молитву в Мосуле, отслужит мессу в Эрбиле. СМИ отмечают, что во время своего тура папа Франциск будет перемещаться по городам на самолете, вертолете и, возможно, бронемашине.

По данным журналиста британской телерадиокорпорации Би-би-си Марка Лоуэна, который сопровождает папу римского, на встречах с политическими и религиозными лидерами Ирака глава католической церкви намерен выступить с призывом к миру и воодушевить подвергшихся преследованию христиан. В видеообращении к иракскому народу, опубликованном накануне, папа Франциск cказал, что он "идет как паломник, как кающийся паломник, чтобы умолять Господа о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма, просить у Бога утешить сердца и исцелить раны".

Папа Франциск говорил о желании поехать в Ирак еще в 2019 году, но пандемия помешала претворить эти планы в жизнь. До этого в Ирак планировал отправиться папа римский Иоанн Павел II, но отменил поездку в 2000 году из-за неудачных переговоров с тогдашним правительством Ирака. Между тем, христианская община Ирака впоследствии пострадала от конфликта в этой стране и преследований со стороны террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), напоминают СМИ.

Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19. Отмечается, что папа римский настоял на визите, несмотря на новую вспышку заражений COVID-19 в Ираке и обеспокоенности по поводу его безопасности. Во время визита для защиты папы будут задействованы около 10 тыс. сотрудников иракских сил безопасности, а также введен круглосуточный комендантский час, чтобы ограничить распространение COVID-19.

По оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом большинство из них - не менее 200 тыс. - проживает на Ниневийской равнине и в регионе Иракском Курдистане на севере страны.

Багдад

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