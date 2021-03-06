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Папа римский встретился с великим аятоллой Ирака

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в ходе своего исторического визита в Ирак встретился в субботу с великим аятоллой Али аль-Систани, который является одним из духовных лидеров шиитов.

Встреча в священном иракском городе Эн-Наджаф прошла за закрытыми дверями. Как отмечает агентство Associated Press, ей предшествовали месяцы подготовки и обсуждения деталей. Основной темой обсуждения стало положение подвергавшегося преследованию христианского меньшинства в Ираке.

Папа Франциск прибыл в Багдад накануне. Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19. Папа римский отправился в поездку с намерением призвать представителей разных религий к миру и братству.

По оценкам христианских лидеров, в Ираке осталось менее 250 тысяч христиан, большинство из них живет на Ниневийской равнине и в Иракском Курдистане.

Ирак папа Франциск папа римский Али аль-Систани

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