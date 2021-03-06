Николас Мадуро привился от коронавируса "Спутником V"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что вместе с супругой привился от COVID-19 российским препаратом "Спутник V".

"Делюсь с вами моментом, когда мы с супругой Силией Флорес получили первый укол вакцины "Спутник V ", - написал он в своем твиттере. Мадуро там же опубликовал видеоролик, на котором видно, как ему делают прививку.

Comparto el momento en el que, junto a @ConCiliaFlores, nos aplicamos la primera dosis de la Sputnik V. Con esta vacuna hemos inmunizado a gran parte de nuestro personal médico, y nos preparamos, sumando otras vacunas para proteger a todo nuestro pueblo. https://t.co/TczAeBBKp3 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 6, 2021

Мадуро отметил, что российская вакцина позволила сформировать иммунитет у существенной части медперсонала.

"Спутник V" был зарегистрирован в Венесуэле в середине января. Вакцинация препаратом в стране началась 19 февраля. Тогда президент Венесуэлы назвал "Спутник V" самой продвинутой и безопасной вакциной от коронавируса.