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Николас Мадуро привился от коронавируса "Спутником V"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что вместе с супругой привился от COVID-19 российским препаратом "Спутник V".

"Делюсь с вами моментом, когда мы с супругой Силией Флорес получили первый укол вакцины "Спутник V ", - написал он в своем твиттере. Мадуро там же опубликовал видеоролик, на котором видно, как ему делают прививку.

Мадуро отметил, что российская вакцина позволила сформировать иммунитет у существенной части медперсонала.

"Спутник V" был зарегистрирован в Венесуэле в середине января. Вакцинация препаратом в стране началась 19 февраля. Тогда президент Венесуэлы назвал "Спутник V" самой продвинутой и безопасной вакциной от коронавируса.

Венесуэла Николас Мадуро

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