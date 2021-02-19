В Венесуэле начали вакцинацию "Спутником V"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Медики в Венесуэле начали прививать жителей страны от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V", сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро.

"Первой, кто получил вакцину "Спутник V", стала молодой врач Гленди Риверо из штата Миранда", - написал он в твиттере. Президент опубликовал фото и видеоролик, на которых видно, как женщине делают прививку.

Este es el preciso instante en el que nuestra Médica Glendy Rivero, es vacunada con la Sputnik V. Es sin duda alguna, un gran momento que nos llena de mucha alegría y esperanza a todos los venezolanos y las venezolanas. Sigamos en batalla y juntos por la salud y la vida. pic.twitter.com/lMKZF1YXaL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 18, 2021

Мадуро выразил удовлетворение ходом первой фазы вакцинации.

Днем ранее президент Венесуэлы назвал "Спутник V" самой продвинутой и безопасной вакциной от коронавируса на данный момент.