Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении РФПИ в среду.

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). По аналогичной процедуре "Спутник V" ранее был зарегистрирован в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире и Палестине. Также вакцина зарегистрирована в Белоруссии.

Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ожидает новых партнерств по вакцине со странами Латинской Америки в ближайшие недели.