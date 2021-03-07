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В Минэнерго Белоруссии опровергли сообщение о сбоях на БелАЭС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В министерстве энергетики Белоруссии опровергли информацию о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС, появившуюся в некоторых телеграм-каналах.

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"Система функционирует в штатном режиме. На первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации", - говорится в сообщении Минэнерго в официальном телеграм-канале, опубликованном в воскресенье.

Там добавили, что радиационный фон в районе станции в норме.

АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области создана по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа 2020 г., его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

Белоруссия БелАЭС

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