Белгидромет опроверг отключение станции мониторинга радиации 7 марта

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Белгидромет опроверг заявление руководителя Центра радиологической безопасности Литвы Юлиуса Жилюкаса об отключении станций радиационного контроля в Белоруссии в начале марта.

"7 марта 2021 года автоматические пункты измерения мощности дозы гамма-излучения (АПИ) ведомственной автоматизированной системы радиационного контроля (АСКРО) в районе размещения Белорусской АЭС функционировали в штатном режиме. Сбоев передачи данных от АПИ в Центр реагирования Белгидромета не было", - говорится в сообщении на сайте Белгидромета.

Там заявили, что каждые десять минут данные мощности дозы гамма-излучения от датчиков поступали на сервер АСКРО. Превышений над фоновыми значениями Белгидромет не фиксировал. По сообщениям ведомства, уровни мощности дозы гамма-излучения 7 марта на всех АПИ были в интервале 0,05 - 0,11 мкЗв/ч - как и в остальные дни.

Там также отметили, что литовские чиновники не могли знать о предполагаемом отключении станции от сети, поскольку такие данные АСКРО передает в режиме онлайн только госорганам, ответственным за реагирование в случае чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время проводятся консультации с техническими экспертами международной системы обмена радиологическими данными EURDEP по вопросу подписания Белоруссией соглашения о присоединении к платформе EURDEP и расширении информационного обмена за счет передачи данных АСКРО, говорится в сообщении.

Ранее Жилюкас заявил на канале LRT TV, что 7 марта по всей Белоруссии на время отключились станции радиационного контроля. В этот же день некоторые телеграм-каналы сообщали о якобы сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС. В министерстве энергетики Белоруссии эту информацию опровергли.

БелАЭС

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.