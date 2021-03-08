NYT узнала о новых санкциях против РФ за предполагаемые кибератаки

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Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Власти США разрабатывают ответные меры за приписываемую России широкомасштабную хакерскую атаку на американские государственные агентства и корпорации, совершенную в конце прошлого года, сообщает The New York Times.

По данным издания, ожидается, что первые серьезные меры могут быть применены через три недели - речь идет о "серии скрытых действий в отношении российских сетей, что будет очевидно для российского руководства, разведслужб и армии, но не внешнего мира".

"Представители властей утверждают, что эти действия будут сочетаться с определенными экономическими санкциями", - отмечает NYT, признавая в то же время, что "осталось немного действительно эффективных санкций, которые можно ввести".

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.