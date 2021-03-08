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Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице

Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице
Фото: Andrew Matthews/PA Images via Getty Images

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Уличный художник Бэнкси планирует собрать более 3,5 млн евро для Национальной службы здравоохранения Великобритании, выставив на аукцион свою работу.

Как сообщает "Би-би-си", речь идет о граффити, появившемся в главной больнице Саутгемптона во время первой волны пандемии COVID-19.

С торгов будет продан оригинал изображения, его копия останется в больнице. Работа размером метр на метр изображает мальчика, играющего с фигурками супергероев. Однако фигурки Бэтмена и Человека-паука отправились в мусорное ведро, поскольку ребенок предпочитает другого супергероя: куклу медсестры в маске и плаще.

Это изображение было создано в сотрудничестве с руководством больницы и было размещено рядом с отделением экстренной помощи.

Аукционный дом Christie's считает, что эта работа символизирует надежду и является данью художника тем, кто продолжает бороться с пандемией коронавируса.

Бэнкси Christies

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