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Уличный художник Бэнкси перешел на удаленную работу

Уличный художник Бэнкси перешел на удаленную работу
Работа Бэнкси, сделанная у него дома
Фото: Instagram

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Уличный художник Бэнкси перешел на карантин и продолжает работать из дома. В среду он опубликовал в инстаграме фото последней работы, сделанной в собственной ванной.

"Жена ненавидит, когда я работаю из дома", – написал художник.

Он изрисовал стены ванной крысами, которые устроили беспорядок. Крысы будто перевернули все вверх дном, изрисовали стены и испачкали унитаз. Бэнкси использует этих животных в качестве талисмана.

Предыдущее фото он опубликовал 20 февраля. На нем изображена уличная валентинка, сделанная в английском Бристоле.

Бэнкси граффити живопись

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